Houwen na bizarre eigen goal: 'Vreesde voor rode kaart als ik de bal zou pakken'

,,Hij had die bal altijd moeten pakken”, stelt trainer Henk Fraser van Vitesse. ,,Voetbal is dan toch een ervaringsport. Had de scheidsrechter de situatie beoordeeld, dan hadden we niets meer dan een vrije trap tegen gekregen op anderhalve meter van de doellijn. Zelfs zonder gele kaart, neem ik aan. En dan waren wij met elf man in de goal gaan staan. Maak die bal dan nog maar eens.”



,,Dit overkomt Jeroen in de toekomst niet meer. Daarvan ben ik overtuigd. Ik neem hem niets kwalijk. Verder presteerde hij naar behoren. Het is vooral een harde les voor hem en heel erg zuur voor ons. Zoiets zet de wedstrijd toch op zijn kop.”