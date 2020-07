Houtenaar Van Rooijen langer verbonden aan FC Utrecht

De middenvelder komt uit de regio en speelt al sinds 2008 in de jeugdopleiding. Bij het beloftenelftal is hij al jaren een bekend gezicht. Daar werd Van Rooijen geleidelijk omgeschoold tot middenvelder en in die rol debuteerde hij ook in de eredivisie, in januari van dit jaar uit bij PEC Zwolle. Trainer John van den Brom gunde hem direct een basisplaats, maar in die wedstrijd viel de voormalig jeugdinternational direct uit met een blessure. In aanloop naar het nieuwe seizoen zal Van Rooijen opnieuw de kans krijgen om zich te tonen aan de technische staf van het eerste elftal.