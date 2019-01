‘Hopelijk gaat deze dag het geheugen in, net als bij Guidetti’

Robin van PersieJens Toornstra was in de Klassieker de beste. Maar ook Robin van Persie liet weer een geweldige indruk achter. ,,Dit was schitterend. De eer is gered. Maar nu moeten we wel constanter worden.’'

Door Mikos Gouka



Toen Robin van Persie gisteren halverwege de spetterende Klassieker richting de spelerstunnel liep, zag hij op de tribune al die gebalde vuisten. Al die uitzinnige mensen met bijna het schuim op hun mond omdat Feyenoord voor de verandering eens wél het heft in handen had genomen tegen Ajax.

Quote Dit was mijn eerste overwin­ning op Ajax en hij smaakte heerlijk. Robin van Persie ,,En toen maakte ik ook een gebaar, zo mooi vond ik het. De Kuip, die sfeer. Het wedstrijdverloop. Het feit dat we ons terugknokten na de 0-1 en de 2-2. Al die blije mensen. Schitterend, voor mij het mooiste moment van de middag’', aldus Van Persie.



Dat hij met zijn opzwepende gebaar bijna trekjes kreeg van Dirk Kuyt, die in zijn tijd als speler steevast de interactie met het publiek zocht, levert bij de 35-jarige aanvoerder van Feyenoord geen antwoord maar wel een enorm lachsalvo op. ,,Na de 3-2 zocht ik ook bewust contact met mijn familie. Dit was een bijzondere middag, dat voelde je. We hebben met Feyenoord de eer wel gered.’'

Een middag waar NOS-presentator Tom Egbers in 2030 misschien nog wel een Andere Tijden Sport aan zou kunnen wijden. Feyenoord dat in de laatste 25 pogingen in competitieverband slechts één keer van Ajax won. En dan opeens die uitbarsting, die krachtsexplosie van gisteren.



Bekijk hieronder de samenvatting van Feyenoord-Ajax

,,Dit was ook mijn eerste overwinning op Ajax en hij smaakte heerlijk’', zegt Van Persie, die in de spits speelde en daardoor Nicolai Jørgensen naar de bank verwees. ,,Het ging deze week over John Guidetti, alweer zeven jaar geleden. Daar praten we nog over. Hopelijk gaat deze dag ook zo het geheugen in.

Volledig scherm Robin van Persie. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

,,Maar we moeten ook eerlijk zijn. Op de ranglijst staan we te ver achter, we zijn niet constant genoeg. Hoe dat komt? Ik weet het niet. Ik snap dat mensen moe van mij worden als ik zeg hoeveel kwaliteit deze groep heeft. Soms overdrijf ik ook bewust een beetje, voor een paar mensen. Maar kijk vandaag naar Jens Toornstra, wat hij vandaag deed in zo’n partij was bijna kunst. Naar Steven Berghuis, Calvin Verdonk, Jordy Clasie. Ze speelden geweldig. Iedereen eigenlijk. We waren echt goed.’'

Verval

Maar waar zijn al die spelers als ze in Zwolle tegen PEC, in Doetinchem tegen De Graafschap, in Tilburg tegen Willem II of zelfs in de eigen Kuip tegen Fortuna Sittard spelen? Dan zakken ze collectief door het ijs, kunnen ze geen tegenslag overwinnen. Tegen Ajax en PSV roepen ze in de Kuip blijkbaar iets op wat ze tegen andere clubs niet kunnen oproepen. Van Persie: ,,Dat moet anders, we moeten zondag ook van Excelsior winnen. Anders is dat voor niets geweest. We moeten dagelijks het maximale eruit halen. Op een training, in een oefenwedstrijd, in

Quote Na de 3-2 zocht ik bewust contact met mijn familie. Dit was een bijzondere dag, dat voelde je. Robin van Persie

Ajax was op zijn beurt ook wel een gewillige prooi. Met zelfs verdedigers die vooral dachten aan aanvallen. Met spelers die zelfs bij - of misschien wel juist bij - 4-2 de poort achterin wagenwijd openzetten. ,,Dat scheelt ook, vaak staan we tegenover ploegen met veel mensen achter de bal. Dan is het lastig om kansen te creëren’', zegt Van Persie. ,,Maar wij zijn Feyenoord, daar moeten we gewoon doorheen kunnen spelen. Alleen constant worden is nu wel een vereiste.’'

Sluw

Van Persie toonde zich sluw in de duels met Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt, die hem in de openingsfase aan banden legde. ,,Dan zak ik wat in, ga wat zoeken, weg uit de directe duels. Dat is ook ervaring. En dan scoor je opeens. Nee, ik had mijn zoontje geen goal beloofd. Ik leg nooit druk op hem om goals te maken. En hij niet bij mij. En het werkt hahaha.’'