Hoop voor Willem II-fans richting bekerfinale: Wellenreuther op veld

Ajax ziet bekerfina­le niet als tussendoor­tje: ‘Willen zondag eerste prijs pakken’

11:42 Met de enerverende eerste aflevering van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur nog vers in het achterhoofd moet Ajax alweer de aandacht naar het volgende doel verleggen. ,,Zondag strijden we tegen Willem II om de KNVB-beker”, doelde Matthijs de Ligt even na de zege (1-0) in Londen op de eindstrijd in De Kuip. ,,We willen daar onze eerste prijs van dit seizoen pakken.”