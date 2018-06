Hoogleraar Olfers: Stap naar arbitragecommissie in zaak-Nouri is onverstandig

Oranje is terug in het land waar alle ellende na WK 2014 begon

15:04 Het Nederlands elftal is terug in Italië, het land waar in september 2014 de crisis begon. Toen kreeg Oranje met tien man met 2-0 aan de broek. Het was ook de wedstrijd waarin bondscoach Guus Hiddink brak met de 5-3-2-speelwijze van Louis van Gaal. De euforie waarmee Nederland uit de zomer was gekomen, kreeg direct een eerste knauw.