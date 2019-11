Honda krijgt sleutelrol bij Vitesse: Sloetski wil aanvallender spelen

Keisuke Honda krijgt een sleutelrol bij Vitesse. De Japanner moet als verlengstuk van coach Leonid Sloetski fungeren. De Rus wil met de nieuweling in de as van het elftal tegen Sparta aanvallender gaan spelen.

Sloetski opteert met Honda voor pressing in het 4-2-3-1-systeem op Het Kasteel (aftrap zondag om 16.45 uur). Daarbij kan Vitesse in fases met zelfs drie aanvallers spelen. Doorgaans kiest de Rus voor de counter. De offensieve gedachte heeft niets met de sportieve crisis in Arnhem te maken, bezweert de coach.

,,We hebben drie wedstrijden op rij verloren, maar er is geen sprake van paniek bij Vitesse”, zegt Sloetski. ,,Voor mij als coach is er niets veranderd. Elke volgende wedstrijd is voor mij van levensbelang. Dat is Sparta nu ook. Met Honda krijgen we meer offensieve wapens. Hij brengt extra kwaliteit.”

Om Sparta ook onder druk te houden, voert Sloetski meer wijzigingen in zijn basisteam door. Thomas Buitink start vanaf de rechterflank. Jay-Roy Grot is daarmee gepasseerd. De huurling van Leeds United stond tegen FC Emmen (2-1 verlies) nog op de rechtervleugel. Tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) faalde de Arnhemmer in de spits. Sloetski haalde hem na één helft al van het veld.

In de punt van de aanval kiest Sloetski weer voor Tim Matavz. De Sloveen begon tegen Groningen nog op de bank. Hij viel na rust in. Met een aanvallender systeem verwacht Sloetski dat er meer voorzetten komen voor de ervaren spits. Daarbij is Nouha Dicko een twijfelgeval. Sloetski hoopt wel dat de huurling van Hull City op Het Kasteel beschikbaar is.

Vitesse mist Eli Dasa. De Israëliër is met een blessure teruggekomen uit de interlandperiode. Julian Lelieveld start zodoende weer als rechtsback in de basis. Hilary Gong, Oussama Tannane en Charly Musonda zijn door kniekwetsuren langdurig uitgeschakeld.

