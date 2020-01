Hoe voorkomen we het millimetergeneuzel bij buitenspel?

Hiddink begonnen bij PSV: ‘Ik ben adviseur met kleine letters’

14 januari Guus Hiddink (73) is begonnen als adviseur bij PSV. Hij wil zijn rol zelf niet gewichtig maken. Maar een eerste idee uit zijn koker is wel meteen opgepikt: René Eijkelkamp is als assistent en ‘verbinder’ toegevoegd aan de staf.