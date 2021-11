Hoe Van Gaal meteen klaarheid schept in een paar brandende thema’s

Door Maarten Wijffels



Noa Lang rechtsbuiten nu Steven Berghuis geblesseerd is? Nee. De status van de teruggekeerde Jasper Cillessen? Derde doelman. Spelers die ‘op scherp staan’ sparen zaterdag in en tegen Montenegro? Niet aan de orde, wat Louis van Gaal betreft.



De bondscoach is een man van duidelijkheid. Altijd al. Maar nu heeft hij helemáál geen zin in losse eindjes in een belangrijke week voor het Nederlandse voetbal. Voor het eerst in acht jaar kan Oranje zich weer kwalificeren voor een WK. De laatste keer, in 2013, gebeurde dat ook met Van Gaal aan de knoppen. Nederland staat er goed voor en zelfs twee keer een gelijkspel zou Oranje rechtstreeks naar Qatar kunnen loodsen.