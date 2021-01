Hoe twee grote liefdes Huntelaar voor een duivels dilemma plaatsen

Rapportcijfers Giakoumak­is, Doekhi en Koop­meiners van ongekende waarde, regen aan onvoldoen­des bij ADO en Emmen

8:36 Danilho Doekhi maakte zijn eerste eredivisietreffer en is een rots in de branding voor Vitesse. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Net als AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners die met twee treffers belangrijk was voor zijn ploeg. Topscorer Georgios Giakoumakis maakte er zelfs nog twee meer en is van ongekende waarde voor VVV. Hij kreeg ook een 8.