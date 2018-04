Hoe reageert Ajax-publiek vanavond op elftal na PSV-debacle?

Door Daniël Dwarswaard



Steeds waren er diezelfde woorden vanuit de Ajax-selectie. Zolang het kampioenschap theoretisch mogelijk is, blijven we ervoor gaan. Maar na die fatale zondag tegen PSV in Eindhoven is het klaar. Sterker nog, Ajax moet nog aan de bak om tweede te worden en zich op die manier te plaatsen voor de zware voorronde van de Champions League. Winst op VVV, dat alleen nog voor de eer speelt, is daarom noodzakelijk en ogenschijnlijk vanzelfsprekend.



Maar de vraag is hoe de spelers reageren na één van de pijnlijkste nederlagen uit de clubgeschiedenis. Oók een vraag: hoe reageert het publiek op de ploeg die voor het vierde seizoen op een rij geen prijs pakt. Een halfleeg stadion? Statements richting directie? Of bijvoorbeeld juist een steunbetuiging aan het adres van Hakim Ziyech, die zondag nog een duw kreeg van een ‘supporter’ bij de spelersbus.