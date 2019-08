Hoe moet het nu verder met AZ?

Samenvatting Ten Hag: We zijn nog geen ingespeeld geheel

0:00 Erik ten Hag was na de bloedeloze remise van Ajax in Nicoasia mild voor zijn ploeg. ,,We hebben gespeeld om een resultaat mee te nemen, maar het is duidelijk dat we nog geen ingespeeld geheel zijn. Het was te ongeduldig, te onrustig ook, en er was op een fase na de rust na geen diepgang. Hier moeten we elke dag aan werken. En vooral rustig blijven in ons hoofd.”