Hoe Jan Boskamp en 35.000 anderen Feyenoord in lege Kuip toch steunen tegen AZ

Half november startte FSV De Feijenoorder samen met FRFC1908 de actie ‘Samen krijgen we het stadion vol’. Vanaf 5 euro konden Feyenoord-supporters een doek kopen en een tekst insturen. Dat is massaal gedaan door aanhangers van de Rotterdamse club. Inmiddels zijn elke thuiswedstrijd ruim 35.000 stoelen bezet met doeken. De hoop van Ravenhorst is dat De Kuip op korte termijn zelfs geheel ‘uitverkocht’ is met ruim 47.000 bezette stoelen. ,,Het liefst hebben we natuurlijk gewoon supporters in het stadion. Sterker: als de corona vandaag voorbij zou zijn, zou ik hoogstpersoonlijk al die doeken uit het stadion weghalen. Maar zo lang we nog met dit virus te maken hebben, is dit prachtig. Ik denk dat het uniek is in de wereld, een club die in corona-tijd toch de steun heeft van een nagenoeg vol stadion.”