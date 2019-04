Hoe doen de Nederlandse winterstoptrainers het?

Fred Rutten (56), Jaap Stam (46) en Peter Bosz (55) werden alle drie bij hun club aangesteld om het tij in de winterstop te keren. In hoeverre zijn ze daarin geslaagd?

Peter Bosz

Peter Bosz volgde op 4 januari Heiko Herrlich op als trainer bij Bayer Leverkusen. De Nederlander heeft een contract tot medio 2020 getekend, met optie tot nog een jaar. Leverkusen koos voor een trainerswissel halverwege het seizoen vanwege de tegenvallende eerste seizoenshelft. De maatregel heeft de club in competitieverband goed gedaan, want sinds de komst van Bosz is de ploeg met twee plaatsen gestegen naar de zevende plek in de Bundesliga. Met een winstpercentage van 60% tegenover de 41,2% van voor de winterstop en een gemiddelde stijging in punten met 0,4 naar 1,8 punt per duel doet Bosz het aanzienlijk beter dan zijn voorganger.

In de DFB Pokal en de Europa League ging het de Duitse Ploeg onder Bosz’ bewind minder voor de wind. Leverkusen kwam voor de komst van Bosz de eerste twee ronden van de DFB Pokal door. Met Bosz aan het roer werd de ploeg in de derde ronde uitgeschakeld door Heidenheim. Ook werd Bosz met Leverkusen op basis van uitdoelpunten geëlimineerd in Europa, na twee gelijke spelen tegen Krasnodar (0-0 en 1-1). Voor zijn komst eindigde de ploeg nog met dertien punten als groepswinnaar van groep A.

Fred Rutten

Ook RSC Anderlecht presteerde niet naar behoren voor de winterstop en de directie besloot om Fred Rutten als nieuwe trainer aan te stellen. Die trainerswissel lijkt vooralsnog niet van grote waarde. Voor het aanstellen van de Tukker stond Anderlecht op de vijfde plaats, waar het nu de vierde positie bekleedt. Ook in winstpercentage en punten per competitieduel heeft Anderlecht weinig vooruitgang geboekt. Voor Rutten kende Anderlecht een winstpercentage van 47,6% en pakte het gemiddeld 1,6 punt per competitiewedstrijd, waar het nu een winstpercentage van 50% en een gemiddeld aantal punten van 1,7 per wedstrijd heeft. Wel moet worden gesteld dat onder Fred Rutten Anderlecht de play-off 1 heeft gehaald, met vijf andere Belgische clubs wordt daarin gestreden om het kampioenschap. Anderlecht werd voor de komst van Rutten al uitgeschakeld in zowel de beker als in Europa.



Jaap Stam

