Hoe de pikorde er bij Oranje onder De Boer anders uitziet dan bij Koeman

Nederland-Span­je is een oefenduel met belangen

11 november Ook in het oefenduel met Spanje staat vanavond wat op het spel voor Oanje. Nederland kan nog groepshoofd worden bij de loting volgende maand voor de kwalificatie van het WK 2022. In dat geval zou het sterke landen als België en Frankrijk ontlopen. Dat is belangrijk, aangezien alleen de groepswinnaars zich straks rechtstreeks plaatsen.