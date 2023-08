Hoe Bosz de gammele defensie van PSV stand wil laten houden tegen Sturm Graz

Rafael van der Vaart pakt bizar wereldre­cord na padeltoer­nooi van 48 uur: ‘Moest soms ’s nachts spelen’

Een bijzonder record voor Rafael van der Vaart. Door zijn optreden bij een padeltoernooi in het Duitse Enge-Sande staat de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Hamburger SV in het Guinness Book of Records.