Hoe boerenslimme, schuwe jongen uit Epe zich zó kan vergalopperen

Door Sjoerd Mossou



De relatief zeldzame keren dat Marc Overmars zich in het publieke domein begaf, verscheen hij vrijwel altijd met een kartonnen koffiebekertje in de hand. Dat had niet alleen iets koddigs, het straalde ook een vorm van bescheidenheid uit. Een soort soberheid die feilloos paste bij het imago van Overmars.