Hoe beëindig je een onvoltooid seizoen? Degradatievraagstuk de grootste worsteling

Hoe beëindig je een onvoltooide competitie? De KNVB is druk bezig met het bespreken van scenario’s. De UEFA geeft de bond vrijheid, maar heeft wel één richtlijn: beslis op sportieve, objectieve en transparante gronden. Wat weten we al?

Eerst maar eens een mogelijk misverstand uit de wereld helpen. Sinds Mark Rutte dinsdag de stekker uit de eredivisie trok, liggen er in feite twee afzonderlijke vraagstukken op het bordje van de KNVB. De bond moet enerzijds beslissen wie er volgend seizoen namens Nederland Europees voetbal spelen - en dat afstemmen met de UEFA. Anderzijds is er de vraag wat te doen met promotie en degradatie. Daar een ei over leggen, is volledig aan ‘Zeist’ zelf.



Europese tickets

Eerst het vraagstuk van de Europese tickets: Nederland valt sinds deze week in een rijtje met de Belgen en de Schotten. Alle drie kunnen/willen hun nationale competitie niet uitspelen. De UEFA wordt daar niet vrolijk van, maar beseft ook dat ze mee moet denken in een oplossing. Dus is gezegd: verdeel zelf je Europese tickets, stem het met ons af en volg één duidelijke richtlijn: beslis het op gronden die sportieve, objectief en transparant zijn.

Vrij vertaald betekent dat: zo veel mogelijk de ranglijst aanhouden. Daarop nemen in Nederland nu Ajax, AZ, Feyenoord en PSV op de Europese plekken in. Het laatste ticket is gekoppeld aan de bekerfinale, die niet kan worden gespeeld. Ook dat ticket terug laten vloeien naar de competitie lijkt het meest logisch. Immers: soms komt dat al voor, als bijvoorbeeld de landskampioen ook de beker wint. In dit geval zou de nummer drie van de eredivisie (Feyenoord) rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in gaan via het bekerticket. En zijn eigen ticket voor de voorronden EL doorgeven aan nummer 4 PSV, dat op zijn beurt de nummer 5 (Willem II) blij maakt. Natuurlijk is dat zuur voor FC Utrecht, dat niks heeft. Een flinke financiële compensatie (een half miljoen? 600.000 euro?) lijkt dan op zijn plek. Wellicht kan Feyenoord daar (ook) aan bijdragen, want dat ziet zijn EL-ticket ineens fors ‘opgewaardeerd’.

Promotie/degradatie

Dan het andere dossier. Daarvoor geeft de UEFA geen richtlijn af. En dat maakt het mede tot een worsteling. Naar verluidt circuleren er grofweg drie scenario’s: 1: De KNVB volgt ook hier de ranglijst en laat de onderste twee eredivisieclubs degraderen (RKC en ADO), terwijl de huidige top-twee van de eerste divisie promoveert (Cambuur en De Graafschap). Scenario 2: De bond beslist: niemand promoveert en niemand degradeert. Dat zou in lijn zijn met wat er eerder is besloten voor het amateurvoetbal. En 3: de KNVB gaat de clubs consulteren en komt bij een variant waar de meeste steun voor is. Wordt het compleet schrappen van dit seizoen dan nog een optie?



Vast staat dat alles wat je bedenkt ‘winnaars’ en ‘verliezers’ heeft. En mogelijk tot rechtszaken leidt. Vandaag wordt verder vergaderd, ook met de UEFA. Morgen wil de KNVB de clubs in principe meedelen wat het wordt. Over één ding lijkt iedereen in Zeist het al wel eens: de eredivisie wordt sowieso op 18 clubs gehouden. En niet naar 20 uitgebreid.