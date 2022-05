Hoe Arne Slot alsnog werd gedwongen tot een rol in de schaduw van José Mourinho

Door Sjoerd Mossou



Het is al ver na middernacht in het Air Albania Stadium, als er plots een deur opengaat aan de zijkant van de perskamer. Zingend stuift Leonardo Spinazzola de zaal in, een muziekboxje en een grote fles in de hand, vrolijk champagne spuitend richting José Mourinho.



Een sliert van Roma-spelers volgt, allemaal lachend op hun trainer af. Zingend maken ze een dol vreugdedansje met Mourinho, de coach in zijn natte pak, om kort daarna collectief in de catacomben te verdwijnen. Einde persconferentie; nog voor-ie goed en wel was begonnen.