Hoe Ajax-directeur Sven Mislintat geïntrigeerd raakte door ‘overperformer’ Maurice Steijn

Goal of geen goal? Eredivisie krijgt extra camera op doellijn

De eredivisie krijgt vanaf komend seizoen de beschikking over extra doellijncamera’s waarmee kan worden beoordeeld of een bal volledig over de doellijn is geweest. De zogenoemde Goal Line Replay wordt bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV op 4 augustus voor het eerst gebruikt.