Historisch pak slaag Ajax: Napoli vernedert Amsterdammers in Champions League

In de speelronde waarin Ajax een jaar geleden tegen Borussia Dortmund nog het beste voetbal in jaren liet zien, noteerde de ploeg van trainer Alfred Schreuder nu de grootste nederlaag ooit in de Johan Cruijff Arena. De ambitieuze club die de voorbije jaren met stuntploegen en masterclasses naam en faam maakte in Europa, gaat vandaag de wereld over als los zand, na een ontluisterend optreden waarin voorlopig een pas op de plaats wordt gemaakt tussen de eliteclubs. Daar heeft dit Ajax ook helemaal niets te zoeken.

Ajax is de kluts namelijk niet een beetje, maar helemaal kwijt, zo bleek tegen Napoli om de haverklap. Op slag van rust bijvoorbeeld, toen damage control op het veld en reparaties in de kleedkamer het devies leken, maar de verdwaalde spelers al onoverkomelijke schade aanrichten. De manier waarop was pijnlijk en voor Ajax-begrippen ongekend: Napoli kreeg de rode loper uitgerold. Piotr Zielinski stak op zijn dooie akkertje door de as, waar zowel Jurriën Timber als Edson Álvarez bal noch tegenstander vingen bij het instappen. Het handje van Remko Pasveer was te slap om de vroege nekslag (1-3) te voorkomen.

En Ajax leek in de dramatische aanloop naar het cruciale treffen met koploper van de groep en de Serie A tegen Liverpool, AZ en Go Ahead Eagles nog vooral aanvallend een probleem te hebben. Maar nu Ajax de tanden iets meer wilde laten zien, hield het achterin open huis. Van kwaad tot erger, want tegen Napoli, een club die deze zomer met minder geld bewees dat een succesvolle metamorfose niet lang hoeft te duren, vielen zelfs zekerheidjes door de mand.



Oranje-debutant Pasveer bijvoorbeeld, die met een foute pass de 1-4 van Giacomo Raspadori binnenschoot en het zoveelste signaal gaf dat Ajax het opbouwen onder trainer Schreuder volledig is verleerd. Dat Ajax deze zomer heeft ingeboet aan kopkracht, werd voor rust nog eens onderstreept door Giovanni Di Lorenzo, die boven Jurriën Timber uit torende bij de 1-2.

De voortekenen waren al onheilspellend, met een slechte balans tegen Italianen (vier zeges in 26 duels), een dit seizoen nog ongeslagen opponent en een nog zorgwekkendere eigen reeks. Met nieuw averij hielden velen dan ook rekening, maar dat Ajax tegen de grootste afstraffing van het decennium aanliep, had waarschijnlijk niemand voorzien. Ja, Ajax stond in voorrondes vaak voor paal. In 2016 won de club voor laatst vier wedstrijden op rij niet, maar deze afgang was misschien nog wel erger. Eentje die misschien wel het meest gemeen had met een verloren bekerfinale van twee jaar eerder.



Het belangrijkste optreden van het seizoen nam voor Ajax nam nog gènantere vormen aan. Zeker voor de captain en de trainer. Dat Schreuder tijdens zijn examen van de weegschaal kukelde, werd halverwege duidelijk, toen hij op een striemend fluitconcert werd getrakteerd omdat hij het schutterende elftal ongewijzigd liet. Daar kwam er later nog één bij toen enig lichtpunt Kenneth Taylor als eerst naar de kant werd gehaald.

Een paar minuten later tekende Khvicha Kvaratskhelia na een simpele combinatie voor de 1-5. Kon het nog erger? Zeker, helemaal voor Tadic. Dat de aanvaller amper nog ballen vasthoudt, was al bekend, maar zijn slechtste spel had hij kennelijk bewaard voor het treffen met Napoli, waarin werkelijk alles mislukte en hij tot overmaat van ramp ook nog met rood (twee keer geel) van het veld werd gestuurd. Veel huiswaarts kerende Ajacieden kregen daarop de 1-6 van Giovanni Simeone al niet meer mee.



Hun avond begon nog hoopvol, toen Mohammed Kudus Ajax met zijn achterwerk na een schot van Taylor (zijn zevende goal in zes duels in de basis) in een spectaculaire openingsfase nog op voorsprong zette. Maar bij de eerste fatsoenlijke aanval van Napoli kopte Raspadori de gelijkmaker binnen. Dat was tevens het startschot van slachtpartij. De ambitieuze club stevent af op Europa League-voetbal en wie dinsdag getuige was van de historische verliespartij, voorziet deze maand nog veel meer schade.

