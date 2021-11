Hilarisch: Maarten Paes probeert toneelspel uit te leggen, totdat hij zelf de beelden ziet

Oh jee, ook dat nog... Een achterstand op het scorebord en dan is ook doelman Paes nog eens geblesseerd geraakt. Of toch niet? Terwijl de doelman van FC Utrecht een behandeling ondergaat, stormen alle andere FC Utrecht-spelers richting coach Hake voor de nodige tactische aanwijzingen. Dat kan geen toeval zijn...



En inderdaad: het is ook geen toeval. Op de beelden van ESPN is te zien hoe Hake zijn doelman de opdracht geeft om een blessure te faken. Beelden waarmee Paes na afloop werd geconfronteerd. ,,Ja, ik moet zeggen, ik voelde een klein beetje...”, probeerde Paes zijn coach nog te beschermen, totdat hij zelf de beelden zag. ,,Oh nee, je ziet het nu... Het stond tactisch niet helemaal top dus de trainer voelde zich genoodzaakt om een tactische omzetting te doen dus ja, dan kan het gebeuren”, moest hij met een glimlach erkennen.