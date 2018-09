Higler over VAR-moment: 'Viergever kon niets doen aan handsbal'

De spelers van NAC vonden dat ze aan het begin van de tweede helft, kort na de 0-1 van Luuk de Jong, recht hadden op een strafschop. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal na hands van Nick Viergever echter niet op de stip.

,,Eigenlijk wilde ik geen risico nemen en de bal in één keer wegtrappen. Maar de bal stuiterde verkeerd'', zei de verdediger van PSV na afloop. ,,De bal kwam ongelukkig op mijn arm of hand. Dat was onbewust. Op een gegeven moment was wel duidelijk dat de videoarbiter er niet meer tussen zou komen.''

Viergever vond PSV vooral voor rust matig voetballen. ,,We leden veel onnodig balverlies en maakten verkeerde keuzes. Uiteindelijk trekken we als team deze wedstrijd wel weer over de streep.''

Higler

Scheidsrechter Dennis Higler bleef ook na de wedstrijd achter zijn omstreden beslissing staan. ,,De bal komt eerst op het lichaam en stuitert daarna ongelukkig tegen de hand. Dat betekent geen strafschop. Er is geen speler die de bal expres tegen zijn eigen hand speelt."

,,Komt de bal rechtstreeks op de hand en vinden wij het strafbaar, gaat de bal op de stip. In dit geval komt de bal tegen zijn lichaam en stuitert ongelukkig tegen zijn hand. Geen strafschop. Dat het even duurde, kwam omdat de VAR daarna nog even de tijd nam om het opstootje te bekijken.''

Van Bommel

Trainer Mark van Bommel was vooral blij met het optreden van zijn doelman Jeroen Zoet. De keeper van PSV redde zijn ploeg bij een voorsprong van 1-0 door van dichtbij een inzet van Mitchell te Vrede te keren.

,,Hij krijgt niet veel ballen. Maar de ballen die hij krijgt, die pakt hij. Het was eigenlijk de enige kans van NAC'', zei de trainer van PSV, die zijn elftal het in de eerste helft lastig zag hebben. ,,Na alles wat er de afgelopen week bij NAC gebeurd is, wisten we dat het moeilijk zou worden en dat hun toeschouwers nog meer achter hun ploeg gingen staan. De momenten dat we er voor rust doorheen kwamen, speelden we niet goed uit.''