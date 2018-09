'Het wordt voor ADO weleens tijd om wat verder te komen in de beker'

Uitspraak CAS Feyenoord mist nog één miljoen van Lazio na transfer De Vrij

13:51 De stap van Feyenoord naar het sporttribunaal CAS levert de Rotterdammers vooralsnog slechts de helft van de laatste betalingstermijn van de Italiaanse club op. Lazio dient nu ruim één miljoen over te maken naar de Kuip in plaats van de ruim twee miljoen die de Italianen nog dienden over te maken naar Rotterdam voor het aantrekken van verdediger Stefan de Vrij in 2014.