Het valt niet mee hè, een beetje zelfreflectie

Sorry, beetje narrig vandaag. Hebt u ook weleens dat u ineens moet braken? Ik had dat zaterdagavond na Ajax - FC Groningen, de wedstrijd waarin scheidsrechter Bjorn Kuipers tijdrekken bestrafte met een tweede gele kaart voor Django Warmerdam. Dusan Tadic werd naar dat moment gevraagd en hij zei dat Kuipers ‘de beste scheidsrechter in de wereld is’.