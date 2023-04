Het spookt in het Rat Verlegh Stadion: NAC pakt in extremis punt tegen Willem II

Na het tijdelijk stilgelegde bekerduel Feyenoord – Ajax, waarin Davy Klaassen door een batterij geraakt werd, wordt gooi- en smijtwerk vanaf de tribunes keihard aangepakt door de KNVB. NAC – Willem II beleefde hiervan de primeur, anderhalve week geleden. Nadat Elton Kabangu de Tilburgers in de 74ste minuut op 0-1 had gebracht en hij en zijn ploeggenoten vervolgens enkele plastic bekers tegen zich aankregen, werd het duel abrupt gestaakt. Later gebeurde hetzelfde bij FC Groningen-NEC, het duel waarvan het restant later vanmiddag wordt uitgespeeld in de Euroborg.