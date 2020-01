Het Slangenmens vond zijn gestolen bootje erger dan die bal op de paal

Door Mikos Gouka



,,Ik ben pas begonnen met roken na mijn voetbalcarrière’’, legde hij uit. Rensenbrink was zeer openhartig, maar of we niet alles wilden opschrijven. Over hoe hij Johan Cruijff als mens vond. Over het feit dat hij Arie Haan niet tot zijn vriendenkring wenste te rekenen. Van welke spelers uit de elftallen van 1974 en 1978 hij op sportief vlak eigenlijk vond dat ze helemaal niet zo goed waren. ,,Schrijf dat allemaal maar niet op joh’’, vulde hij aan. ,,Dat geeft zo’n gezeik, vind je niet?’’