Het schrikbeeld: komt Oranje ook tegen Bosnië op achterstand?

Graven­berch gaat als een komeet, tot genoegen van oma Mildred: ‘Ben ik echt opgeroepen?’

11 november Basiskracht bij Ajax, debuut in de Champions League en nu ook de eerste uitnodiging voor Oranje. De pas 18-jarige Ryan Gravenberch gaat dit seizoen als een komeet, precies zoals zijn oma Mildred gehoopt had. ,,Ik dacht nog even: als ik maar niet in de maling word genomen.”