Het resterende programma van PSV en Ajax op een rijtje

Fotoserie De mooiste foto's van Pim Ras bij de topper tussen PSV en Feyenoord

19:16 PSV liet vanmiddag in de spannende titelrace met Ajax twee punten liggen. Feyenoord speelde knap met 1-1 gelijk in Eindhoven na goals van Nicolai Jørgensen (‘70) en Hirving Lozano (‘72), nadat verdediger Sven van Beek met een rode kaart van het veld was gestuurd. Dit waren de mooiste foto's van onze fotograaf Pim Ras bij de topper in Eindhoven.