Het mysterie Michiel Kramer: ‘Treiteren en pesten, dat hoort erbij’

Contract voor 2 jaar Officieel | Arne Slot wordt de nieuwe trainer van Feyenoord: ‘Trots dat ik deze stap kan maken’

15 december Het nieuws was al even bekend, maar nu is het officieel. Arne Slot wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De 42-jarige oefenmeester tekent in de Kuip een contract voor twee jaar met een optie op nog een seizoen, zo heeft de Rotterdamse club bekendgemaakt.