Het kleinste verdedigingsduo ligt met Ajax op koers om stokoud record FC Twente te verbeteren

Voetbalpod­cast | ‘Wesley Sneijder als technisch directeur van Ajax moet je niet riskeren’

Champions League-voetbal, een open sollicitatie op een baan bij Ajax, de Duitse wegen in Arnhem en bedreigingen en lekke banden in het voetbal. Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast van vandaag. Etienne Verhoeff bespreekt ze Ajax-watcher Johan Inan.

16 februari