Het is pleisters plakken bij Ajax: ‘Veel jongens zijn overbelast’

Door Freek Jansen



Noussair Mazraoui zag een half uur voor tijd in zijn ooghoek Ryan Babel op het gras zitten. De ervaren aanvaller was even daarvoor in botsing gekomen met PSV-doelman Lars Unnerstall en greep naar zijn knie. Een kneuzing was de eerste diagnose op het veld, waardoor Babel noodgedwongen naar de kant moest. Mazraoui kwam in het veld en zijn rol zei alles over de fysieke zorgen van Ajax. Normaal speelt de Marokkaans international als rechtsback, maar tegen PSV speelde hij de rest van de wedstrijd aan de andere kant van het veld, als gelegenheidslinksbuiten.