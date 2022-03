Het is maar de vraag of de Klassieker tegen Ajax voor Feyenoord op het juiste moment komt

Door Mikos Gouka



Al zo vaak klonk in het kamp van Feyenoord voor een treffen met aartsrivaal Ajax een vleugje hoop door op eindelijk weer eens een succesje. Vaak bleek het tevergeefs. Maar dit seizoen is veel anders bij de Rotterdammers.



Zo valt het Cyriel Dessers op dat Ajax de competitieduels de laatste weken pas in de absolute slotfase weet te beslissen, los nog van de miskleunen tegen Go Ahead Eagles en Benfica. ,,Dat betekent in mijn ogen dat ze daar niet in absolute topvorm verkeren’’, zegt Dessers. ,,Wij zullen wel zelf top moeten zijn om er iets tegenover te kunnen zetten.’’