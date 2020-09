Het harde levensverhaal van Twente-spits Danilo: ‘Kwam elke dag in aanraking met wapens en drugs’

Als je in de sloppenwijken van de miljoenenstad São Paulo bent geboren, dan is het leven soms heel overzichtelijk. „Je gaat de goede kant op of de verkeerde”, zegt Danilo. Links- of rechtsaf. Maar is het wel zo simpel? In een omgeving van armoede en geweld komt een kind lang niet altijd tot de beste keuzes, dat weet Danilo als geen ander. De Braziliaanse voetballer van FC Twente doet zijn verhaal in uitstekend Engels in Hengelo, de stad waar hij sinds kort woont en waar niet op elke hoek van de straat het gevaar loert.