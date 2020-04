Het eredivisie-elftal van Fardau Wagenaar: Diemers, Peña en Dessers

Column De elegantste, leukste en eerlijkste oplossing in de eredivisie

9:00 Een eerlijke oplossing om de titel- en degradatiestrijd in de eredivisie te beslissen is er volgens columnist Thijs Zonneveld niet. Lootjes trekken, dobbelen, ganzenborden of monopolyen zou kunnen, maar is nog één elegantere, leukere en eerlijkere manier.