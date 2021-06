Het EK-systeem van Oranje: waarom De Boer niet zomaar Van Gaal kan kopiëren

Bijlow krijgt bij Jong Oranje voorkeur boven Scherpen: ‘Nu is hij wel helemaal fit’

30 mei Justin Bijlow staat maandagavond (18.00 uur) tijdens de kwartfinale van Jong Oranje op het EK tegen Jong Frankrijk in de basis. De doelman van Feyenoord krijgt de voorkeur boven Kjell Scherpen van Ajax. Scherpen stond eind maart tijdens de groepswedstrijden tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije nog onder de lat. ,,Justin had toen geen wedstrijdritme en was niet 100 procent fit. Nu is hij dat wel”, zegt bondscoach Erwin van de Looi zondag zijn keuze voor Bijlow.