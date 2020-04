Het einde van het voetbalseizoen: wat is de ‘eerlijkste’ oplossing?

Overleg over salariskor­tin­gen in het betaald voetbal gaat van start

22 april Er komt op korte termijn overleg tussen de sociale partners over noodmaatregelen in het betaald voetbal. Eentje daarvan is een aanbeveling voor een branchebrede korting van de salarissen van spelers. Daarbij is het aannemelijk dat voetballers met een laag inkomen zoveel mogelijk worden ontzien.