Hét duel: De Ligt vs De Jong

Matthijs de Ligt

Als we dit persoonlijke duel uitlichten is het onvermijdelijk om in gedachten terug te gaan naar afgelopen september toen Ajax in Eindhoven ondersteboven werd gespeeld door PSV (3-0). Een stand die bij rust al was bereikt. En thuis op de bank voor de televisie zat Matthijs de Ligt. Geblesseerd toe te kijken hoe Luuk de Jong zich als een vis in het water voelde tegen het centrale verdedigingsduo Daley Blind en Frenkie de Jong. De spits die De Ligt zo graag had willen uitschakelen, blonk uit en was de sleutel tot het succes van PSV.

Vanmiddag is het anders. Dan kan De Ligt wel bewijzen dat hij de aanvalsleider van PSV onschadelijk kan maken. Het zullen (kop)duels op het scherpst worden. ,,Natuurlijk hebben we Matthijs in Eindhoven toen enorm gemist’’, zegt middenvelder Donny van de Beek die tijdens die bewuste wedstrijd na rust pas in het veld kwam. ,,Maar die nederlaag was natuurlijk niet alleen aan het gemis van De Ligt te wijten. Iedereen had toen verdedigend beter moeten spelen. En als we de bal wel hadden, was het te slordig om iets terug te doen.’’

Bekijk hieronder de voorbeschouwing van PSV-volger Maarten Wijffels en Ajax-watcher Daniël Dwarswaard

Straks moet dat in de Johan Cruijff Arena allemaal anders als het aan de Ajacieden ligt. Een wedstrijd die voor een groot deel gaat bepalen wie de kampioen van de eredivisie wordt. In Amsterdam zullen ze er alles aan doen om die sfeer in het stadion te creëren. De F-side, de fanatieke aanhang van Ajax, verspreidde al een pamflet met de oproep om negentig minuten lang achter de eigen ploeg te gaan staan. Een ongekende sfeer op te wekken zoals dat in 2011 ook gebeurde tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Twente.

Volledig scherm Matthijs de Ligt (links) en Luuk de Jong op de training bij Oranje. © BSR Agency

Maar uiteindelijk zijn het de spelers op het veld die het moeten brengen. Voor De Ligt, nog altijd maar negentien jaar, wordt het zijn zoveelste topwedstrijd. Vaak bevestigde hij zijn enorme talent. In Oranje en in de Champions League. Het duel met De Jong is weer een nieuwe krachtmeting. Eentje die kan beslissen over de landstitel.

Luuk de Jong

Luuk de Jong speelde zelden zo’n heerlijke wedstrijd als eerder dit seizoen thuis tegen Ajax. Hij waande zich een middag in een speeltuin, zo weinig legde de tegenstander hem in de weg. En of dat nou alleen maar kwam doordat Matthijs de Ligt ontbrak? Mwah, De Jong vermoedt ook zelf van niet. Het is meer dan dat. Want zijn kopkracht is eigenlijk altijd een dodelijk wapen. Tegen wie hij ook speelt. In de Champions League vielen de verdedigers van Tottenham Hotspur om hem heen om als kegels op een bowlingbaan toen de spits van PSV in kwam vliegen bij een corner. Tegen Barcelona troefde hij Gerard Piqué af in de lucht en scoorde.

Onze voetbalverslaggevers Sjoerd Mossou, Daniel Dwarswaard en Maarten Wijffels blikken vooruit op Ajax - PSV van komende zondag (16.45 uur) in de Johan Cruijff Arena. Beluister hieronder de podcast.

Volledig scherm April 2018: Luuk de Jong (links) gaat ene kopduel aan met Matthijs de Ligt. © ANP Timing. Dat is het geheim van de smit. ,,Want met 1.89 meter ben ik niet eens uitzonderlijk groot’’, zegt De Jong, die de link legt met de volleybalachtergrond van zijn ouders. Die waren allebei international van Oranje en Luuk zelf werd ooit Nederlands kampioen bij het schoolvolleybal. Dat was toen hij een jaar of 14 was met het Rietveld college uit Doetinchem. ,,En tijdens vakanties waren we uren aan het beachvolleyballen. Mijn broer Siem vormde dan een duo met mijn moeder en ik met mijn vader. Gevoel voor timing, dat zit er van jongs af aan in.’’

De Jong maakte inmiddels meer dan 100 doelpunten in het shirt van PSV. En meer dan de helft daarvan met het hoofd. Vandaag beloven zijn duels met De Ligt spektakel, maar kijk niet gek op als ze het bij PSV ook zo neerzetten dat De Jong die duels soms ontloopt. Omdat hij wat verder terug speelt op het middenveld. De Ligt kan dan wel gaan doordekken,