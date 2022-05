Het dna van Roda JC: de koempelmentaliteit zit door de hele club verweven

Matthijs de Ligt treurt om Mino Raiola: ‘Vanaf het eerste moment wist ik dat je speciaal was’

In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Zijn familie bracht het nieuws naar buiten via sociale media. Raiola is 54 jaar geworden.

1 mei