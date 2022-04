Het dna van PSV: de grootste familieclub van Nederland met het fraaist gelegen stadion van het land

In de binnenstad van Eindhoven zien we waar Björn van der Doelen graag uitging en in de rustieke Herdgang drinken we rustig een kopje koffie die uiteraard wordt ingeschonken door Paul van Kemenade.

Philips Stadion

Weinig stadions liggen zo fraai in een woonwijk als het Philips Stadion, misschien wel het meest onderschatte stadion van Nederland. Met comedian en echte PSV-fan Rob Scheepers bespreekt Sjoerd de unieke sfeer ervan en de vele gedaantewisselingen die het inmiddels heeft ondergaan. In het clubmuseum heeft de in 1988 gewonnen Europa Cup 1 een prominente plek maar wordt de ooit door Theo Maassen gestolen UEFA Cup van 1978 natuurlijk niet vergeten.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: PSV. © ANP

Björn van der Doelen

Ras-PSV’er Björn van der Doelen kent de weg in het centrum van Eindhoven als geen ander. Hij wijst Sjoerd de weg naar zijn voormalige stamkroeg Miller Time op het bekende Stratumseind waar hij vaak een biertje dronk met ploeggenoten als Arthur Numan, Wim Jonk en Phillip Cocu. Om de hoek op het niet bepaald oogverblindend mooie Stadhuisplein vierde Van der Doelen veel kampioenschappen met de club waarna de onvermijdelijke Platte Kar weer van stal werd gehaald.

Standbeelden

Eindhoven koestert haar PSV-legendes. Sjoerd weet de plek waar de Braziliaanse vedette Romario vaak kwam (Club Hollywood) en wijst het standbeeld aan van de voormalige bestuursvoorzitter van Philips, Frits Philips die zijn hele leven PSV-supporters zou blijven. Voor het Philips Stadion zijn de standbeelden van PSV-aanvallers Willy van der Kuijlen en Coen Dillen prominent aanwezig.

Herdgang

Een dagje PSV is niet compleet zonder een bezoek aan De Herdgang, de schitterend gelegen plek in de bossen waar de PSV-spelers in alle rust konden en kunnen trainen. Sjoerd krijgt een kopje koffie ingeschonken van Paul van Kemenade die net als zijn vader Harry al decennialang voor een goede sfeer zorgt en waar de deur ook voor supporters bijna altijd open staat. Het is mede daarom dat PSV de grootste familieclub van Nederland is.