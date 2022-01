Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van PSV, Ajax, Feyenoord en alle andere clubs

Het tweede eredivisieweekend van 2022 wordt verspreid over twee dagen. Na de duels uit de TOTO KNVB Beker zijn er vanavond vier en morgen vijf duels, met als kraker in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van alle duels van zaterdag en zondag.

Vitesse - FC Groningen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Coach Thomas Letsch heeft kopzorgen bij Vitesse. Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer zijn ‘twijfelgevallen’ op weg naar het duel met FC Groningen. Bij absentie van de verdedigers schuift de Duitse trainer Dominik Oroz en Enzo Cornelisse naar voren. Letsch wil tegen Groningen de sterke reeks voortzetten. De Arnhemse club is nu tien wedstrijden ongeslagen. ,,De serie is goed, maar dat mag niet tot gemakzucht leiden”, zegt Letsch.

Bijzonderheden FC Groningen: Ten opzichte van het verloren bekerduel met NEC keert Peter Leeuwenburgh terug in het doel ten koste van Jan Hoekstra. Verder overweegt trainer Danny Buijs meer wijzigingen in het elftal door te voeren. ,,Wellicht dat we één of twee frisse jongens in de basis laten starten’', zegt hij. Verder kan de oefenmeester beschikken over een complete selectie, op de langdurig geblesseerde spelers na.

Volledig scherm FC Groningen © DPG Media Volledig scherm Vitesse. © DPG Media

sc Heerenveen - PEC Zwolle (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: ,,We hebben met z’n allen iets recht te zetten”, zei coach Johnny Jansen na de bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles. Goed nieuws kwam er daarbij uit de ziekenboeg. Nicolas Madsen is weer beschikbaar en normaal gesproken basisspeler, maar Jansen wilde nog niet verklappen of hij ook direct weer gaat spelen. PEC is de derde Overijsselse tegenstander op rij voor Heerenveen. Eerder werd verloren van Go Ahead en FC Twente.

Afwezig: Bochniewicz, Mulder, Akujobi, Van der Heide.

Bijzonderheden PEC: Na de onnodige bekernederlaag tegen NAC, afgelopen woensdag, hoopt Dick Schreuder het goede veldspel van de laatste weken door te trekken. En te stunten in Heerenveen, nadat hij afgelopen vrijdag tegen Willem II de eerste zege pakte als trainer van PEC.

Afwezig: Paal, Huiberts, De Waal, Strieder, Lagsir en Kersten

Volledig scherm Heerenveen © DPG Media

Volledig scherm PEC © DPG Media

AZ - SC Cambuur (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Het is nog de vraag of Pantelis Hatzidiakos de wedstrijd tegen Cambuur haalt. De Griekse international raakte in de warming-up van het bekerduel tegen FC Twente geblesseerd en trainde alleen individueel. Trainer Jansen heeft bij afwezigheid van Hatzidiakos de mogelijkheid om Aslak Witry naar het centrum te halen en Hakon Evjen in te brengen.

Afwezig: Duin, Martins Indi (enkel), Aboukhlal (Afrika Cup). Twijfel: Hatzidiakos (hamstring)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur kent de nodige personele problemen maar Doke Schmidt keert terug van een blessure waardoor Jhondly van der Meer weer op de bank zit. De pas aangetrokken Sekou Sylla is hoogstwaarschijnlijk de vervanger van de geschorste Bangura en maakt zijn eredivisidebuut. Issa Kallon is met Sierra Leone al uitgeschakeld in de Afrika Cup maar is er tegen AZ nog niet bij.

Afwezig: Sambissa (Afrika Cup), Kallon (Afrika Cup), Hoedemakers (enkel), Bangura (geschorst), Ter Heide (onbekend), Maulun (niet wedstrijdfit)

Volledig scherm Cambuur © DPG Media Volledig scherm AZ © DPG Media

Willem II - FC Twente (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is nog de vraag of Leeroy Owusu na zijn coronabesmetting (hij traint wel weer mee) fit genoeg is om te spelen. Zo niet, dan wordt hij op rechtsback vervangen door Kilian Ludewig.

Afwezig: Robbin Ruiter, Wesley Spieringhs (beiden geblesseerd).

Bijzonderheden FC Twente: Omdat de beroepszaak tegen Michal Sadilek tegen zijn twee duels schorsing nog niet heeft gediend, kan hij gewoon spelen. Ramiz Zerrouki werd donderdag met Algerije uitgeschakeld in de Afrika Cup, keerde vrijdag terug in Nederland en zit zaterdag alweer op de bank.

Afwezig: Brama, Pierie, Lukoki (allen geblesseerd)

Volledig scherm Willem II © DPG Media

Volledig scherm FC Twente © DPG Media

NEC - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC kan mogelijk niet beschikken over Jordy Bruijn en Javier Vet. Bruijn liep vorige week tegen Heracles Almelo (0-0) een lichte hersenschudding op en miste daardoor woensdag de bekerwedstrijd tegen FC Groningen (1-2-zege). Zijn vervanger Javier Vet kwam niet okselfris uit het duel. Edgar Barreto en Jonathan Okita ontbreken sowieso nog tegen Feyenoord. Zij keren na de interlandperiode terug in de wedstrijdselectie.

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot had geen coronabesmettingen in zijn selectie afgelopen week, maar de selectie van Feyenoord test pas zaterdagochtend opnieuw op het virus. Patrik Walemark zit meteen bij de wedstrijdselectie. De Zweedse aankoop begint op de bank.

Afwezig: Bassett (nog geen werkvergunning)

Volledig scherm NEC © DPG Media

Volledig scherm Feyenoord © DPG Media

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Heracles: Frank Wormuth kan weer beschikken over de spits Kaj Sierhuis, die tegen NEC ontbrak. Marco Rente is terug van een schorsing. Op Melih Ibrahimoglu na is iedereen fit.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles gaat zondag in de Overijsselse derby tegen Heracles op zoek naar de eerste eredivisiezege sinds 27 november, toen Willem II met 1-0 werd verslagen. De ploeg uit Deventer schakelde dinsdag Heerenveen uit in de KNVB-beker (0-1) en plaatste zich voor de kwartfinales. Trainer Kees van Wonderen kan in Almelo geen beroep doen op de geblesseerden Martijn Berden, Marc Cardona, Giannis Botos en Sam Crowther. Yacine Bourhane verblijft nog op de Afrika Cup met de Comoren. In Deventer won GA Eagles eerder dit seizoen in een spectaculair duel met 4-2 van Heracles. GA Eagles eindigde die wedstrijd met negen man na rode kaarten voor Botos en Isac Lidberg.

Volledig scherm Heracles © DPG Media

Volledig scherm Go Ahead Eagles © DPG Media

PSV - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV heeft voor de topper tegen Ajax een aantal belangrijke keuzes te maken. In de spitspositie kan Eran Zahavi weer beginnen, hoewel hij pas net terug is na een blessure. Trainer Roger Schmidt zou ook kunnen kiezen voor Maxi Romero. Daarnaast is de invulling van het middenveld nog een heikel thema, waar Joey Veerman ook kan beginnen. Pas zondag hakt Schmidt de knoop door.

Afwezig: Sangaré (Afrika Cup), Thomas (knie), Madueke (hamstring), Ramalho (enkel), Vinícius (niet fit)



Bijzonderheden Ajax: Naast Afrika Cup-gangers Haller en Onana en langdurig geblesseerden Stekelenburg en Klaiber mist Ajax alleen Mohammed Kudus in de topper tegen PSV. Daarin wil Ajax de koppositie overnemen van de rivaal en kan de ploeg van Ten Hag de eerste worden die na twintig speelronden maximaal vier tegengoals slikte.

Afwezig: Stekelenburg (lies), Klaiber (knie), Kudus (ribben), Haller en Onana (Afrika Cup)

Volledig scherm PSV © DPG Media

Volledig scherm Ajax © DPG Media

Sparta Rotterdam - FC Utrecht (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Sparta: Bij Sparta ontbreekt de van Lommel SK overgekomen Arno Verschueren tegen FC Utrecht. Hij heeft vijf gele kaarten opgelopen in de Belgische competitie en de daaropvolgende schorsing geldt ook in de Nederlandse competitie. Een andere nieuweling, Joeri de Kamps, is wél inzetbaar. Iets dat hoe dan ook niet geldt voor doelman Maduka Okoye, die namens Nigeria uitkomt op de Afrika Cup. De vorige week tegen Cambuur blunderende Tim Coremans is opnieuw zijn vervanger.

Afwezig: Okoye (Afrika Cup), Verschueren (geschorst). Twijfel: Van Leer, Pinto



Bijzonderheden FC Utrecht: Aanvaller Naoki Maeda (27) viel vorige week enkele minuten na zijn debuut uit met een breuk in zijn onderbeen. Daarmee zit het eredivisie-avontuur van de Japanner er direct op. Maeda was voor dit halfjaar gehuurd met een optie tot koop, die niet wordt gelicht, omdat het herstel langer dan een halfjaar gaat duren.

Afwezig: Tommy St. Jago (niet wedstrijdfit), Naoki Maeda (beenbreuk)

Volledig scherm Sparta © DPG Media

Volledig scherm FC Utrecht © DPG Media

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden RKC: Fortuna-speler Emil Hansson heeft een verleden in Waalwijk. De Zweed maakte 13 goals in 42 competitieduels voor RKC.

Afwezig: Pereira, El Bouchataoui, Min, Bakari, Augustijns

Bijzonderheden Fortuna: Fortuna Sittard kan morgenavond tegen RKC normaal gesproken aantreden met het sterkst denkbare elftal. De onlangs aangetrokken doelman Michael Verrips staat onder de lat in Waalwijk. Voorin moet Mats Seuntjens voor de broodnodige doelpunten zorgen namens de Limburgse club, die zich gezien de stand op de ranglijst niet weer een mispeer kan permitteren.

Afwezig: Semedo (Afrika Cup), Baghdadi (blessure)

Volledig scherm RKC © DPG Media

Volledig scherm Fortuna © DPG Media