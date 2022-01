Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

PEC Zwolle - Willem II (vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is de vraag of middenvelder Driess Saddiki fit genoeg is om te starten. Hij kampte bij de start van het trainingskamp met een coronabesmetting en traint pas sinds deze week weer mee. Het lijkt erop dat hij op de bank gaat beginnen, Godfried Roemeratoe vervangt hem dan. Freek Heerkens, Wesley Spierings en Robbin Ruiter ontbreken vanwege blessureleed, Ulrik Jenssen is geschorst voor PEC-uit.



PEC Zwolle mist zo veel spelers dat het onduidelijk is hoe de club zal spelen.

NEC - Heracles Almelo (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden NEC: De grootste vraag bij NEC is of trainer Rogier Meijer vasthoudt aan het 5-3-2-systeem of kiest voor 4-3-3. Dat is met name van belang voor verdediger Rodrigo Guth en spits en clubtopscorer in de eredivisie Ali Akman. NEC mist Édgar Barreto, Jonathan Okita en Joep van der Sluijs dit weekend nog.

Bijzonderheden Heracles: Delano Burgzorg is hersteld van zijn liesblessure, maar is nog niet zo ver dat hij een hele wedstrijd kan spelen. Hij liep de kwetsuur begin december op. Marco Rente is geschorst, zijn vervanger in het centrum van de defensie is Sven Sonnenberg.

Feyenoord - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot mist linksbuiten Luis Sinisterra, die voor de winterstop geblesseerd is geraakt. De Colombiaan traint weer en hoopt volgende week in Nijmegen tegen NEC weer gewoon beschikbaar te zijn. Reiss Nelson zal hem tegen Vitesse vervangen.

Bijzonderheden Vitesse: Adrian Grbic staat voor zijn debuut bij Vitesse. De Oostenrijkse spits mag hopen op een basisplaats in de topper tegen Feyenoord. ,,Hij is fit en speelklaar”, zegt trainer Thomas Letsch. ,,Hij heeft de voorbije weken bij Lorient gewoon doorgetraind. Hij is hier ook moeiteloos binnengestapt. Hij kan dus beginnen. Hij zit sowieso in de selectie.” Letsch beschikt officieel over de complete spelersgroep voor de kraker in de Kuip. Maar in de winter zijn er coronagevallen geweest in het Arnhemse kamp. De club houdt de namen vanwege privacy geheim.

FC Twente - SC Heerenveen (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: FC Twente is teleurgesteld over het feit dat het beroep tegen de schorsing van Michal Sadilek niet heeft opgeleverd. „Je hebt recht- en kromspraak”, aldus trainer Ron Jans. „Je mist bij zo’n beroep een bepaalde voetbalsfeer, maar dat is dat al jaren een punt van discussie bij de clubs.” Verder afwezig: Ramiz Zerrouki (Afrika Cup), Vaclav Cerny (corona), Wout Brama, Kik Pierie en Jody Lukoki (allen geblesseerd).

Bijzonderheden Heerenveen: Erwin Mulder raakte in september geblesseerd aan zijn duim, maar nu hij weer is hersteld krijgt hij zijn plek in het doel van Heerenveen niet terug. Xavier Mous maakte als vervanger een prima indruk en trainer Johnny Jansen heeft daarom besloten dat hij zijn basisplaats behoudt.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles heeft een fikse tegenvaller bij de herstart van de competitie in de eredivisie, morgenavond in het belangrijke duel met RKC. De Spanjaard Marc Cardona staat de komende weken buitenspel met een spierblessure in het bovenbeen. Ook Giannis Botos verblijft voor langere tijd aan de zijlijn met een enkelblessure.



Het maakt het lijstje afwezigen bij GA Eagles aanzienlijk. Behalve de geschorste Joris Kramer ontbreken immers ook Martijn Berden (knie-operatie) en de op de Afrika Cup actieve Comoren-voetballer Yacine Bourhane. De Griekse verdediger Aventis Aventisian maakt zijn debuut in de wedstrijdselectie bij Go Ahead.

Bijzonderheden RKC Waalwijk: RKC mist Saïd Bakari, die deelneemt aan de Afrika Cup met de Comoren. De coronagevallen van vorige week (vijf stuks), zijn inmiddels teruggekeerd in de selectie van coach Joseph Oosting.

FC Utrecht - Ajax (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: De 21-jarige Fabian de Keijzer maakt zijn officiële debuut uitgerekend in de topper tegen Ajax. Hij is de nieuwe eerste keeper, zo werd deze winterstop besloten. Voormalig eerste doelman Maarten Paes gaat zijn heil elders zoeken: hij staat op het punt om naar Dallas FC in de Major League Soccer te vertrekken.

Bijzonderheden Ajax: De verwachting is dat het qua coronagevallen voor Ajax mee zal vallen. Onduidelijk is nog of Lisandro Martínez op tijd fit is voor de clash in Utrecht. Net als Mohammed Kudus hervatte de Argentijn tijdens het afgebroken trainingskamp in Portugal de training. Noussair Mazraoui trainde daar weer volledig mee.

FC Groningen - PSV (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Aanwinst Melayro Bogarde, voor een half jaar gehuurd van Hoffenheim, maakt mogelijk zondag al zijn debuut voor FC Groningen. Verder staat doelman Peter Leeuwenburgh ‘gewoon’ onder de lat tegen PSV. De afgelopen weken was de strijd om de plek in het doel weer open. Reservekeeper Jan Hoekstra krijgt midweeks in de beker tegen NEC de kans zich te bewijzen. Radinio Balker, Neraysho Kasanwirjo en Daleho Irandust zij niet inzetbaar.

Bijzonderheden PSV: Na een tumultueuze en rommelige winterstop wil PSV in Groningen de koppositie verdedigen. Er zijn nogal wat onzekerheden, omdat ook Armando Obispo achterin kan starten. Misschien is er een belangrijke rol voor Ritsu Doan, die in 2019 vanuit de Euroborg de overstap naar Eindhoven maakte. Ryan Thomas (knie), Eran Zahavi (knie), Noni Madueke (hamstring), André Ramalho (enkel) ontbreken met blessures, Ibrahim Sangaré deze maand met Ivoorkust op de Afrika Cup.

SC Cambuur - Sparta (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Nieuweling Patrick Joosten (gehuurd van FC Groningen) kan direct aan de bak voor Cambuur, dat voor een groot deel gevrijwaard blijft van corona. Meerdere spelers hebben afgelopen week in quarantaine gezeten. David Sambissa en Issa Kallon zijn actief op de Afrika Cup en Mitchel Paulissen vervangt Robin Maulun, die nog niet vaak meetrainde na een besmetting.

Bijzonderheden Sparta: In tijden dat corona ook aan Sparta niet voorbijgaat, is het tot kort voor de aftrap tegen Cambuur onduidelijk over welke spelers trainer Henk Fraser kan beschikken. Vaststaat dat aanvoerder Adil Auassar en doelman Maduka Okoye morgen ontbreken in Leeuwarden. De van FC Utrecht overgekomen spits Adrián Dalmau en de van het Russische FK Krasnodar gehuurde middenvelder Youssef Namli debuteren vermoedelijk.

Fortuna Sittard - AZ (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Fortuna Sittard kan zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ voor het eerst beschikken over de nieuwe doelman Michael Verrips. Hij start normaal gesproken direct in de basis. Dit gaat ten koste van Yannick van Osch, die tot de winterstop de eerste keuze onder de lat was van trainer Sjors Ultee.

Bijzonderheden AZ: Bruno Martins Indi mist de hervatting van de eredivisie vanwege de nasleep van een voetoperatie. Het is moeilijk om een inschatting te maken hoe lang hij uit de roulatie is. Sam Beukema is zijn meest waarschijnlijke vervanger. De populaire zomeraanwinst zou dan voor de tweede keer dit eredivisieseizoen in de basis beginnen.

