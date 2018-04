Het belabberde seizoen van Twente in vijf getallen

Door Rik Spekenbrink 10,9 FC Twente is niet de ploeg met de minste doelpunten, of de meeste goals tegen. De pijn zit hem voor de Tukkers in de efficiëntie. Geen team in de eredivisie heeft een lagere schotconversie. Van de 331 schoten eindigde slechts 36 als doelpunt, minder dan 11 procent.

Er is een wonder nodig, maar FC Twente kan het natuurlijk nog gewoon redden. Marino Pusic is dit seizoen de best scorende trainer voor de Tukkers. Van de 6 wedstrijden waarin hij de ploeg leidde, won hij er 2. Behalve tegen PEC was dat in oktober ook tegen Roda JC (3-0), kort na het ontslag van René Hake. Pusic pakt met Twente 1,2 punten per wedstrijd. Hake deed het met 0,8 nog iets beter dan Gert-Jan Verbeek: 0,6. Ook qua doelpunten voor (1,3) en tegen (1,3) doet Pusic het van de drie het best. Enig houvast in barre tijden.