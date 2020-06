Het activisme van Oranje: nu wordt het écht serieus

Door Maarten Wijffels



Boycots en statements, ze waren er al wel vaker in de Oranjehistorie. Doorgaans individueel van aard of met een op zichzelf staande reden. Robin van Persie stond in 2012 een EK lang geen pers te woord. Hij was in die periode op de achtergrond bezig met een gevoelige transfer van Arsenal naar Manchester United, wilde daarom aan de voorkant geen ‘gedoe’.



Of neem de persboycot van Oranje in 2003, na een 6-0 zege tegen Schotland. Met die monster­score werd het EK bereikt. De spelers besloten zich na afloop collectief af te zetten tegen berichtgeving dat sommigen na de heenwedstrijd van een paar dagen eerder (1-0 verlies) op stap waren geweest.