Herstelde Cody Gakpo traint na virusinfectie weer mee met Oranje

Met video Marten de Roon na pak slaag voor Oranje: ‘Een grafstem­ming in de kleedkamer’

Virgil van Dijk stond met een mond vol tanden na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk in het Stade de France. Of het de slechtste interland was die hij heeft meegemaakt vond hij lastig om te zeggen, maar een positief punt benoemen na de afstraffing in Saint-Denis lukte hem niet. ,,Dit is een flinke tik.”