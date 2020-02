Herrie bij NAC: Weijs weigert nieuwe functie in Breda

Willem Weijs, het gaat deze dagen nergens anders over bij NAC. Een jeugdtrainer die in maart 2019 promoveert tot assistent-trainer na het opstappen van Mitchell van der Gaag en in 2020, als gevolg van het ontslag van Ruud Brood, zelfs vijf wedstrijden interim-trainer is. Inmiddels zit hij thuis en weigert hij trainingen van Jong NAC te leiden.