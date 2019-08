Heracles woedend: De VAR kent de regels niet, dit is ongelofelijk

De VAR keurde in de eerste helft om een discutabele reden een treffer van Heracles af. In de slotminuut kende de VAR een strafschop toe aan Fortuna, waardoor het in 1-1 eindigde. Van der Water had geen goed woord over voor de videoscheids. ,,De VAR is totale onzin. Bij de goal die hij afkeurt van ons is helemaal niets aan de hand. Echt belachelijk”, klinkt het teleurgesteld. Zijn trainer voegde daar voor de camera van Fox Sports nog aan toe: ,,Mauro houdt zijn armen langs zijn lijf. Er kwam voor dit seizoen een scheidsrechter bij ons langs en die vertelde ons dat wanneer de armen langs het lichaam gehouden worden, dat het geen hands is. Dit was dus absoluut geen hands.”