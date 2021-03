Heracles ontvangt PEC Zwolle

Samenvatting Gemiste kansen en blunder Vejinovic brengen ADO verder in de problemen

6 maart ADO Den Haag heeft, grotendeels door eigen toedoen, een hele gevoelige tik gekregen in de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. De huidige nummer zeventien van de eredivisie had lange tijd de overhand in Friesland, maar knakte na een blunder van aanvoerder Marko Vejinovic: 3-0.