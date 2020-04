Heracles last pauze in voor spelers: ‘Even rust en afstand van elkaar’

Trainingsschema wordt sleurDe spelers van Heracles hoeven de komende drie weken niet dagelijks te trainen en contact te houden met de club. De club last een break in.

Tim Gilissen vindt het eigenlijk maar een non-issue. „We hebben niets te klagen, er is zoveel aan de hand in de wereld. Ik voel me bijna bezwaard om het te hebben over een pauze van de spelers van Heracles”, zegt de technisch directeur.

De voetballers van de club uit Almelo trainen al weken thuis. Ze krijgen elke dag een schema en volgen online veel groepslessen. Er wordt van ze verwacht dat ze resultaten van trainingen opsturen en lijstjes bijhouden. „We zitten er bovenop, hebben elke dag contact.”

Afstand nemen

Maar de herstart van de competitie is nog ver weg, dus begint het zo langzaam een sleur te worden. „Het leek ons goed om een fysieke en mentale pauze in te lassen. Geen verplicht schema meer, even rust en afstand van elkaar. Als de maatregelen eventueel versoepelen, pakken we het weer op. Alleen kan daar niemand nog iets over zeggen.”

De KNVB hoopt nog altijd de competitie eind juni te kunnen hervatten. Dit seizoen eindigt dan eind juli of begin augustus, het nieuwe seizoen begint een paar weken later alweer. „Als dat gebeurt, zit er nauwelijks rust tussen de seizoenen. Daarom leek het ons ook goed om nu alvast die rust te bieden. Sommige spelers geven aan dat ze het lekker vinden dat de druk eraf is. Anderen willen graag actief blijven.”

Beperkte mogelijkheden