Heracles keurt actie van supporters met kip af

„Onze kracht is dat we een geheel vormen”, zegt Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles. „Supporters, spelers, sponsors, staf en personeel staan achter Heracles, we zijn een front en daarom in eigen huis moeilijk te verslaan. We hopen dat het vanaf de volgende wedstrijd wel weer gebeurt. Het team heeft de steun nodig en verdient het ook. Nu ligt de nadruk op de naam van het stadion en niet op de sportieve prestaties.”

Eieren

Afgelopen zondag gooide een deel van de fanatieke aanhang eieren op het veld en lieten later een kip los, omdat ze boos zijn over de naam van het stadion, Erve Asito. „We weten nog niet hoe de kip is binnengekomen, de beelden worden bekeken. We keuren het af dat er dieren worden gebruikt”, zegt Toussaint. „Als we kunnen achterhalen wie de kip op het veld heeft gezet, wordt die persoon doorgestuurd naar de gedragscommissie. Die bepaalt dan wat er gaat gebeuren.”



Heracles vindt dat supporters zeker hun mening mogen delen en is hier ook over in gesprek met de supportersverenigingen. „Maar we zien graag dat de ploeg er geen last van heeft”, aldus de directeur. „Daar zijn we allemaal niet bij gebaat.”