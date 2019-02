Heracles kan bij zege in Venlo flinke stap zetten richting play-offs

Van Hooijdonk: Studio Voetbal gaat niet samen met functie bij NAC

8:50 Op uitdrukkelijk verzoek van de grootaandeelhouders van NAC nam Pierre van Hooijdonk (49) belangeloos zitting in het technisch hart van de Bredase club. Nu de klus geklaard is, geeft Van Hooijdonk in BN DeStem tekst en uitleg over zijn rol. ,,Ik ben niet ineens weggelopen.‘’